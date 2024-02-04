Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию

Американский журналист Такер Карлсон впервые приехал в Россию, сообщает телеграм-канал Mash. О приезде Карлсона также пишет РЕН ТВ.

По данным Mash, журналист прилетел в московский аэропорт Внуково из Стамбула вечером 1 февраля, в столице он уже четвертый день.

Телеканал РЕН ТВ передает, что 3 февраля Карлсона заметили в Большом театре на балете «Спартак». Сам телеведущий пока не подтвердил, что находится в России.

В сентябре 2023 года Карлсон заявил, что правительство США помешало его планам взять интервью у президента России Владимира Путина.

В конце августа о том, что журналист хочет взять интервью у российского президента, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. «Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Путин давал интервью американским журналистам несколько раз. Последнее интервью было в октябре 2021 года, тогда он беседовал с ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Первый ее вопрос был о преемнике.

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили оттуда в конце апреля 2023 года. Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, газета The New York Times назвала его «любимым ведущим» 45-го президента США Дональда Трампа. В ноябре он пообещал рассмотреть возможность заявить ведущего в качестве своего вице-президента на выборах 2024 года.

В своих передачах Карлсон часто подвергал критике администрацию действующего президента США Джо Байдена. После увольнения журналист рассказал о запретных темах в американских СМИ. По его словам, в медиа США нельзя говорить о демографических изменениях, национальных ресурсах, гражданских свободах и развитии науки.

Через некоторое время после окончания своей работы на Fox News Карлсон запустил авторское шоу в соцсети X (Twitter).