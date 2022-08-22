Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
Философ Александр Дугин назвал терактом гибель его дочери Дарьи при взрыве автомобиля на Можайском шоссе и выразил уверенность, что это осуществил «нацистский украинский режим». Заявление ученого опубликовал в Telegram бизнесмен Константин Малафеев.
«Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — написал философ.
Дугин подчеркнул, что «сердца жаждут не просто мести или возмездия», назвав такой ответ «слишком мелким». По его мнению, необходима «только наша Победа». Философ добавил, что дочь «положила свою девичью жизнь» на это. Гражданская панихида по Дугиной начнется в 10:00 во вторник, 23 августа, в московском телецентре «Останкино».
Дугина погибла вечером 20 августа близ поселка Большие Вязёмы Московской области. Ей было 29 лет. Как писал Telegram-канал «112», Дугина вместе с отцом возвращалась с фестиваля «Традиция», тот планировал ехать с ней, однако в итоге сел в другую машину.
СК завел дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), предельное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы. Ведомство сочло, что преступление носит заказной характер. Спустя полтора дня после происшествия, 22 августа, ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в произошедшем спецслужбы Украины. В ведомстве утверждают, что исполнительницей взрыва стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. По данным ФСБ, женщина с дочерью для организации убийства и сбора информации арендовала квартиру в Москве в том же доме, где жила Дугина. По данным ФСБ, для наблюдения за женщиной подозреваемые использовали автомобиль Mini Cooper. При въезде в Россию на машине были установлены номера ДНР, в Москве использовались казахстанские номера, а при выезде из страны — украинские.
«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — добавили в ведомстве.
Соболезнования в связи с гибелью Дугиной выразил президент России Владимир Путин, назвав это «подлым, жестоким преступлением». В российском МИДе указали, что если подтвердится причастность Украины к гибели Дугиной, то произошедшее следует квалифицировать как «политику государственного терроризма, реализуемую киевским режимом».
Власти Украины обвинения в причастности к убийству Дугиной отвергают. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.