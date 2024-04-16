Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Дуров заявил, что поскольку ранее он дал интервью журналисту либерального издания, он поговорил и с ведущим консервативных взглядов. Такер Карлсон зимой взял интервью у Владимира Путина

Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Основатель Telegram рассказал, что в феврале дал трехчасовое интервью «журналисту либеральных взглядов» и в тот же день поговорил с Карлсоном, который является консерватором. По его словам, интервью в видеоформате выйдет вскоре.

«Как лидер политически нейтральной платформы я должен общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. <...> Таким образом я могу остаться верным всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», — заявил предприниматель.

В марте было опубликовано интервью с Дуровым в Financial Times, до этого основатель Telegram не давал интервью около семи лет. В нем он рассказал, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» перед потенциальным IPO.

В феврале вышло интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Для этого журналист приезжал в Москву. Путин сообщил, что не получил полного удовольствия от интервью, поскольку, по словам президента, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы.