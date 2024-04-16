 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Павел Дуров дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону
Дуров заявил, что поскольку ранее он дал интервью журналисту либерального издания, он поговорил и с ведущим консервативных взглядов. Такер Карлсон зимой взял интервью у Владимира Путина
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Основатель Telegram рассказал, что в феврале дал трехчасовое интервью «журналисту либеральных взглядов» и в тот же день поговорил с Карлсоном, который является консерватором. По его словам, интервью в видеоформате выйдет вскоре.

«Как лидер политически нейтральной платформы я должен общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. <...> Таким образом я могу остаться верным всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», — заявил предприниматель.

В марте было опубликовано интервью с Дуровым в Financial Times, до этого основатель Telegram не давал интервью около семи лет. В нем он рассказал, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» перед потенциальным IPO.

В феврале вышло интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Для этого журналист приезжал в Москву. Путин сообщил, что не получил полного удовольствия от интервью, поскольку, по словам президента, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Павел Дуров Такер Карлсон Telegram мессенджер
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
В Кремле призвали Дурова больше следить за Telegram из-за террористов
Политика
Дуров допустил скорый выход Telegram на прибыльный уровень
Бизнес
Дуров заявил, что не следует контролировать выражение людьми своих мыслей
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль Политика, 16:02
Знакомьтесь с Девом Пателем: как индийский рыцарь стал манкимэном Life, 15:57
Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции Спорт, 15:55
Зеленский ужесточил правила мобилизации Политика, 15:53
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж Общество, 15:50 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах Общество, 15:45
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением Общество, 15:39
Фонд Сороса в Киргизии прекратил работу из-за закона об иноагентах Политика, 15:38
Курганский губернатор призвал людей «не испытывать судьбу» из-за паводка Общество, 15:34
Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне Спорт, 15:25
NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС Технологии и медиа, 15:18
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России Общество, 15:18
В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь Общество, 15:10