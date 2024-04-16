Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.
Основатель Telegram рассказал, что в феврале дал трехчасовое интервью «журналисту либеральных взглядов» и в тот же день поговорил с Карлсоном, который является консерватором. По его словам, интервью в видеоформате выйдет вскоре.
«Как лидер политически нейтральной платформы я должен общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. <...> Таким образом я могу остаться верным всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», — заявил предприниматель.
В марте было опубликовано интервью с Дуровым в Financial Times, до этого основатель Telegram не давал интервью около семи лет. В нем он рассказал, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» перед потенциальным IPO.
В феврале вышло интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Для этого журналист приезжал в Москву. Путин сообщил, что не получил полного удовольствия от интервью, поскольку, по словам президента, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы.
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