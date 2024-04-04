Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью, заявил американский журналист Такер Карлсон, который в начале 2024 года побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналист сообщил в разговоре с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

«Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», — добавил Карлсон.

В феврале журналист взял интервью у Путина, беседа продлилась два часа. Она была посвящена российско-американским отношениям, конфликту на Украине и связям России с НАТО.

Такер Карлсон является популярным телеведущим в США. Он придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии. До апреля 2023 года работал на Fox News. Издание The New York Times называло его «любимым ведущим» экс-президента США Дональда Трампа.

Карлсон объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины, и отказался считать свой поступок предательством.

Путин по итогам интервью не получил полного удовольствия от беседы. По его словам, Карлсон лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. В связи с этим президент назвал журналиста «опасным человеком», который выбрал тактику «внимательного слушателя».