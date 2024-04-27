Путин заявил о хорошем влиянии развития экономики на федеральный бюджет

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поступательное развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет — его доходы существенно превышают уровень прошлого года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас формируется солидная база для роста бюджетных доходов на шестилетнем горизонте.

По данным Минфина, доходы бюджета в первом квартале 2024 года составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% превышает показатель того же квартала 2023 года.

Ненефтегазовые доходы за тот же период составили 5,7 трлн руб. (+43,2%). Нефтегазовые достигли 2,9 трлн руб., что на 79,1% больше показателя первого квартала 2023 года.

Расходы бюджета за те же три месяца выросли на 20,1% год к году, до 9,3 трлн руб.

В сентябре 2023 года Путин заявил о завершении восстановления российской экономики после введения санкций против страны. По оценке ЦБ, в 2022 году национальная экономика потеряла 2,1% ВВП. В 2023 году она выросла на 3,6%. Путин назвал такой результат хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан «достаточно серьезный шаг вперед».

Согласно оценке экспертов, которую привел Путин на совещании, в 2024 году рост ВВП России может составить более 3%. Такой же прогноз приводил Центробанк.