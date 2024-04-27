Путин заявил, что показатель ВВП оказался выше прогнозов Центробанка

Путин: ВВП в России в 2024 году может превысить 3%

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За январь—февраль ВВП вырос на 6%, что оказалось выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Здесь, безусловно, сказался и так называемый календарный фактор, а именно високосный год, дополнительные рабочие дни. Но даже если этот фактор вычистить, убрать, динамика все равно хорошая», — сказал президент.

По словам Путина, текущее состояние экономики позволяет улучшать прогнозы ее развития. По итогам года ВВП в России может прибавить более 3%, добавил он.

23 апреля Минэкономики представило традиционные апрельские сценарные условия развития российской экономики и основные параметры макропрогноза на 2025–2027 годы.

Из прогноза следует, что ВВП в 2024 году увеличится на 2,8% после роста на 3,6% в прошлом году. В номинальном выражении ВВП превысит 200 трлн руб. по итогам 2025 года, прогнозирует Минэкономики.

Основным драйвером роста будет внутренний потребительский спрос, следует из опроса. В то же время инвестиционная активность должна снизиться после опережающего роста в 2022–2023 годах: прирост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2,3% в 2024 году.