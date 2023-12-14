Путин назвал «приятную новость» для россиян из-за банков

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Путин по время прямой линии назвал устойчивость российской банковской системы «приятной новостью» для россиян, имеющих вклады. РБК ведет трансляцию.

«Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки — они заработают свыше 3 трлн руб. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут: вот банки жируют и так далее. Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, — для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы», — сказал Путин.

По итогам 2023 года рост экономики, внутреннего валового продукта составит 3,5%. «Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, которое было 2,1%. И если в этом году будет плюс 3,5%, это значит, что и отыграли падение, и сделали достаточно серьезный шаг вперед», — подчеркнул глава государства.