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Минфин впервые сообщил о значимом росте доходов бюджета в 2024 году

Объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8,7 трлн руб., что на 53,3% выше показателя за аналогичный период 2023 года, сообщили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в первом квартале составили 5,7 трлн руб (+43,2%),

Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 23,9% к уровню прошлого года (в марте рост составил 35,1% год к году). Это превысило плановый уровень, что «формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», говорится в соообщении.

«В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», — отмечают в Минфине.

Нефтегазовые доходы в первом квартале составили 2,9 трлн руб, превысив показатель прошлого года на 79,1%. Это преимущественно объясняется ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

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