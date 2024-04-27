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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Армении проверит информацию об участии военных в протестах

Минобороны Армении проверит информацию о появлении военных на протестах
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: reartsakh / Telegram
Фото: reartsakh / Telegram

Минобороны Армении примет меры после появления информации о присоединении военнослужащих-контрактников к акциям протеста в Кирьянце Тавушской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Жители приграничных населенных пунктов протестуют из-за делимитации границы с Азербайджаном.

Военная полиция устанавливает личности людей в военной форме на видеозаписях, сообщили в Минобороны Армении. Ведомство предупредило, что «любой попытке вовлечь Вооруженные силы Армении в политические процессы будет дана адекватная правовая оценка».

На протестах в Армении заметили военнослужащих
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Фото:artsakh / Telegram

В ночь на 27 апреля News.am сообщило, что около 20 военнослужащих-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, которые требуют на протестах остановить делимитацию границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне приграничных территорий.

Издание писало, что правоохранительные органы применили светошумовые средства. В результате столкновений в больницу попали четверо женщин, один мужчина и два сотрудника полиции.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян при этом сообщил «Арменпресс», что полицейские не применяли светошумовые гранаты и другие спецсредства.

19 апреля Ереван и Баку договорились о начале процесса делимитации границ, начав с сел в Тавушском районе. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, между странами нужно восстановить те границы, которые были на момент распада СССР. Он говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. Однако Пашинян уточнял, что они расположены рядом с четырьмя армянскими селами в Тавушской области.

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