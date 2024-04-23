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Политика ,  
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Армения не приедет на встречу по безопасности в Петербурге

Секретарь Совбеза Армении не приедет в Россию на встречу по безопасности

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не приедет в Россию на Международную встречу по вопросам безопасности, сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причина в публикации не указана.

Мероприятие, которое с 2010 года проводится под эгидой российского Совета безопасности, пройдет 23-25 апреля в Санкт-Петербурге. Российскую делегацию, в которую вошли представители федеральных министерств, ведомств и организаций, возглавит секретарь Совбеза Николай Патрушев. В 2023 году встреча прошла в Подмосковье. В ней приняли участие делегации из 101 страны.

Кремль заявил о надежде убрать разногласия при личной встрече с Пашиняном
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Никол Пашинян

Отношения Москвы и Еревана в последние месяцы стали напряженнее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности, куда входит и Россия. В Кремле выразили надежду, что все разногласия стороны смогут уладить при личной встрече.

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Совет Безопасности Армения встреча Санкт-Петербург
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