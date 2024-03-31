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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о поиске Азербайджаном повода для войны

Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой войны
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Так Никол Пашинян отреагировал на требование Азербайджана передать контроль над четырьмя приграничными селами. «То, что наше, останется нашим, то, что их — останется за ними», — заявили ранее в парламенте Армении
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Баку, требуя от Еревана передать ему четыре села, ищет повод для нового военного конфликта, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Следует очень четко констатировать, что правительство республики Армении никогда не имело никаких амбиций в отношении четырех сел <...>, особенно в условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти поводы для начала новой, широкомасштабной войны в регионе», — сказал он (цитата по News.am).

Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Пашинян ранее заявлял, что они не находятся на суверенной территории Армении. Издание «Новости Армения» отмечает, что они расположены близ четырех сел в Тавушской области на севере республики — Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер; Пашинян подчеркивал, что это не одни и те же села.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

12 марта Пашинян заявил, что «никогда, ни на каком обсуждении не было и не может быть речи о сдаче Азербайджану сел в Тавушской области». Он также предложил «сначала зафиксировать территорию Республики Армения, чтобы на основе этого можно было четко сформулировать, где и почему у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, и где он, по сути, не имеет или, возможно, не имеет никаких территориальных претензий к Республике Армения». Несколько дней спустя на встрече с жителями Воскепара Пашинян допустил, что если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, может начаться война.

Спикер парламента республики Ален Симонян 28 марта заявил, что власти Армении не собираются обсуждать сдачу каких-либо территорий. «То, что наше, останется нашим, то, что их — останется за ними», — сказал он, добавив, что армянская сторона ждет ответа от Баку.

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Никол Пашинян Армения Азербайджан демаркация
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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