Алиев допустил заключение соглашения с Арменией до ноября

Баку может заключить мир с Ереваном до проведения COP29 в ноябре

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть достигнуто еще до середины осени этого года. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это возможно хотя бы в отношении базовых принципов договоренности.

Он уточнил, что вполне реалистично договориться с Арменией до конференции по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре. «Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным», — сказал Алиев, слова которого приводит Azertag.

Он уточнил, что такое соглашение по базовым принципам рассматривается как вариант, затем можно будет заняться разработкой деталей. «К тому времени проект соглашения даже может быть готов. Считаю, что для этого обе стороны должны просто работать от души», — добавил азербайджанский лидер.

Вторая карабахская война произошла осенью 2020 года и длилась 44 дня. Конфликт стал одним из самых кровопролитных на постсоветском пространстве, погибли, по разным данным, от 6 тыс. до 10 тыс. человек. Война завершилась победой Баку и подписанием трехстороннего соглашения с участием России. Тогда Азербайджан не стал захватывать весь Нагорный Карабах, источники РБК объясняли это тем, что Москва ужесточила риторику в переговорах с Баку, а президент Владимир Путин провел «жесткий» разговор с Алиевым. Осенью 2023-го Азербайджан провел однодневную военную операцию, в результате которой силы Нагорного Карабаха были разгромлены, самопровозглашенная республика прекратила существование. Территорию региона покинуло почти все армянское население. Отказ ОДКБ помочь Армении стал причиной напряженности в отношениях Еревана и Москвы.

Азербайджан и Армения обсуждают возможность заключения мирного договора в течение многих лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Еревану необходимо признать целостность Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к соседним государствам, чтобы добиться мира. Того же он ждет и от соседей — признания всей территории Армянской ССР Республикой Армения.

Стороны провели уже несколько встреч по вопросу делимитации границ, однако противоречия между ними остались.