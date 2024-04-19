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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию границ

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Конфликт Армении и Азербайджана
Армения и Азербайджан договорились о начале процесса делимитации границ, начав с сел в Тавушском районе. Баку получил четыре села, которые находятся вблизи армянских. Процесс делимитации будет основываться на декларации 1991 года
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел, сообщает армянский МИД.

«Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) — Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», — говорится в сообщении.

Стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». При этом границы будут считать делимитированными до полного завершения процесса.

Процесс делимитации будет основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года. Это документ, подписанный после распада СССР Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.

«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», — заявили в аппарате армянского премьер-министра, отвечая на замечание журналиста «Арменпресс» о том, что Азербайджан получит четыре села по итогам соглашения.

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Делегации сторон также договорились обратиться к властям, чтобы были приняты меры для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных границах. Кроме того, до 1 июля должен быть согласован проект Положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности сторон. После утверждения этого положения стороны договорились согласовать «очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов».

Армянский премьер Никол Пашинян до этого говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четыре армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку «не было и не может быть речи», уточнял он. В марте Пашинян заявлял, что если Ереван не пойдет на «корректировку» границ, то может начаться война с Баку.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Армения Азербайджан границы демаркация
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