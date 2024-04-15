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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий назвал число жертв и раненных при обстреле Токмака

Балицкий: в Токмаке завершили аварийно-спасательные работы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

В Токмаке Запорожской области завершены аварийно-спасательные работы после обстрела города, ее жертвами стали 16 человек, еще 28 пострадали, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 20 пострадавших. В больницах, согласно последним данным, остаются 12 человек, уточнил Балицкий.

Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Вечером 13 апреля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Днем ранее Балицкий сообщил об ударе по жилому сектору, в результате которого были ранены и погибли люди.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал центром Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год составляло 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.

Балицкий назвал число жертв и раненных при обстреле Токмака
Балицкий назвал число жертв и раненных при обстреле Токмака
 

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Теги
Запорожская область Токмак обстрел погибшие раненые
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