Балицкий назвал число жертв и раненных при обстреле Токмака

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В Токмаке Запорожской области завершены аварийно-спасательные работы после обстрела города, ее жертвами стали 16 человек, еще 28 пострадали, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 20 пострадавших. В больницах, согласно последним данным, остаются 12 человек, уточнил Балицкий.

Вечером 13 апреля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Днем ранее Балицкий сообщил об ударе по жилому сектору, в результате которого были ранены и погибли люди.