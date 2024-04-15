Балицкий назвал число жертв и раненных при обстреле Токмака
В Токмаке Запорожской области завершены аварийно-спасательные работы после обстрела города, ее жертвами стали 16 человек, еще 28 пострадали, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 20 пострадавших. В больницах, согласно последним данным, остаются 12 человек, уточнил Балицкий.
Вечером 13 апреля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Днем ранее Балицкий сообщил об ударе по жилому сектору, в результате которого были ранены и погибли люди.
Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал центром Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год составляло 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.
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