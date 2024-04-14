Балицкий: число погибших при атаке ВСУ на Токмак увеличилось до 16

Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Токмак в Запорожской области увеличилось до 16, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», — уточнил глава области. Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в больницах, восьмерых перевели на стационарное лечение, добавил Балицкий.

Разбор завалов и спасательная операция продолжаются.

Вечером 13 апреля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Токмак попал под обстрел из реактивных систем залпового огня ВСУ. Позже Балицкий сообщил, что в результате атаки погибли 11 человек.

Токмак расположен примерно в 60 км от Мелитополя. По состоянию на 2019 год численность его населения составляла 30,6 тыс. человек. Город Запорожье продолжает оставаться под контролем украинской армии.

За день до атаки жилой сектор Токмака также попал под обстрел. Несколько зданий оказались разрушены, 25 частных домов и девять многоэтажек остались без газоснабжения.