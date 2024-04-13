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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО

Рогов: ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка в Токмаке
Обстановка в Токмаке (Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости)

Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел из реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

В городе работают системы ПВО, отметил он.

Число погибших при обстреле Токмака выросло до десяти человек
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12 апреля Токмак попал под обстрел, был атакован жилой сектор города. Пять домов оказались разрушены, под завалами остались люди. Погибли 10 человек, из-под обломков зданий вытащили пять человек. Ранения получили 13 жителей города.

В результате обстрела без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек. Утром 13 апреля в Токмаке объявили ракетную опасность.

Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО
Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО

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Теги
Военная операция на Украине Запорожская область обстрел
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