Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО

Обстановка в Токмаке (Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости)

Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел из реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

В городе работают системы ПВО, отметил он.

12 апреля Токмак попал под обстрел, был атакован жилой сектор города. Пять домов оказались разрушены, под завалами остались люди. Погибли 10 человек, из-под обломков зданий вытащили пять человек. Ранения получили 13 жителей города.

В результате обстрела без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек. Утром 13 апреля в Токмаке объявили ракетную опасность.