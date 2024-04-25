Мельниченко: в результате удара ВСУ по многоэтажке в Токмаке есть погибшие

Пензенский губернатор заявил о погибших и раненых после удара по Токмаку

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле жилого дома в Токмаке и трех раненых. Пензенский губернатор Мельниченко, спасатели из чьего региона помогают разбирать завалы, также сообщил о погибших

Фото: omelnichenko / Telegram

После обстрела ВСУ многоэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке (Запорожская область) есть погибшие, сообщил в своем телеграм-канале пензенский губернатор Олег Мельниченко.

«Удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — написал глава региона.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram сообщил только о трех раненых, отметив, что разбор завалов продолжается.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщал об обстреле Токмака в 18:37 мск. По его словам, ВСУ обстреливали город из систем РСЗО, по ракетам работали российские ПВО.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В них периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Токмак также неоднократно подвергался обстрелам. 13 апреля Рогов сообщил, что город попал под обстрел из реактивных систем залпового огня ВСУ. Жертвами стали атаки 16 человек, еще 28 пострадали.