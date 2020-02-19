Общество , 19 фев, 16:53
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Алсу заявила о покупке 40 голосов в пользу своей дочери на «Голос. Дети»
Сафина Абрамова, певица Алсу, Микелла Абрамова
Певица Алсу подтвердила, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая участвовала в конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом она заявила в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.
«Я признаюсь, да я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — заявила певица. Она отметила, что каждая смс для голосования за участников стоит денег. При этом с одного телефона, согласно правилам шоу, можно отправить максимум 20 сообщений, однако у Алсу есть два номера, поэтому она отправила 40 голосов за свою дочь.
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