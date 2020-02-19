Алсу заявила о покупке 40 голосов в пользу своей дочери на «Голос. Дети»

Сафина Абрамова, певица Алсу, Микелла Абрамова (Фото: alsou_a / Instagram)

Певица Алсу подтвердила, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая участвовала в конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом она заявила в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Я признаюсь, да я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — заявила певица. Она отметила, что каждая смс для голосования за участников стоит денег. При этом с одного телефона, согласно правилам шоу, можно отправить максимум 20 сообщений, однако у Алсу есть два номера, поэтому она отправила 40 голосов за свою дочь.

Материал дополняется