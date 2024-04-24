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Дело Тимура Иванова ,  
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Замминистра обороны Тимура Иванова отправили в СИЗО «Лефортово»

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Замглавы Министерства обороны России Тимур Иванов, задержанного по делу о получении взятки в особо крупном размере, будет находится под арестом в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие предъявило Иванову обвинение в получении взятки по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Басманный суд Москвы постановил на время следствия арестовать его. «После того как Иванову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, конвой доставил его в СИЗО «Лефортово», — сообщил источник агентства.

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Политика
Тимур Иванов

В этом следственном изоляторе на юго-востоке Москвы в разное время содержались экс-глава отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексей Пичугин, бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, экс-руководитель холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко и бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Сейчас там находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по обвинению в хищении активов банка и журналист Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович по делу о шпионаже.

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Игорь&nbsp;Стрелков&nbsp;(Гиркин)

Иванова задержали 23 апреля, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с замминистра были задержаны несколько человек, которых считают причастными к передаче денег.

В частности, вторым фигурантом дела о получении взятки стал Сергей Бородин, его также заключили под стражу до 23 июня. Бородину предъявлено обвинение по той же статье, что и Иванову. По мнению следователей, это друг замминистра обороны, они получали взятки, оказывая услуги «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».

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