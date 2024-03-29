Родители репортера WSJ Гершковича отреагировали на слова Путина об обмене
Родители журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже, выразили надежду на скорое освобождение своего сына. Они дали интервью WSJ и New York Times по случаю первой годовщины с момента его задержания.
Родители журналиста — Михаил Гершкович и Элла Милман — эмигрировали из СССР в США в 1970-х годах. Эван Гершкович вырос в Принстоне (штат Нью-Джерси), но дома разговаривал на русском языке.
«Мы знаем, что они (американские власти. — РБК) работают, и президент Байден предан этому делу, но мы хотели бы, чтобы эта ситуация была разрешена как можно скорее», — рассказала Элла Милман. «Мы должны сохранять оптимизм, чтобы двигаться дальше. Другого способа справиться с этим у нас нет», — добавил Михаил Гершкович.
В начале февраля президент России Владимир Путин допустил обмен журналиста «при встречном движении со стороны наших партнеров». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он напомнил об отбывающем срок в Германии гражданине России, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». По всей видимости, речь шла о бывшем сотруднике ФСБ Вадиме Красикове, приговоренном в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
«Мы были очень воодушевлены тем, что между двумя правительствами, правительством США и правительством России, есть какой-то путь к достижению какого-то соглашения о возвращении Эвана домой», — сказала Элла Милман, комментируя слова Путина.
Мать журналиста рассказала, что знание русского языка и культуры помогло ее сыну адаптироваться к жизни в СИЗО «Лефортово», но отметила, что длительное нахождение под стражей сильно сказалось и на самом Гершковиче, и на его близких. Родители журналиста поделились, что после освобождения сына мечтают отправиться вместе в семейный отпуск.
Гершковичу 32 года, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. 30 марта 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о его задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса России). В заявлении утверждалось, что репортер, «действуя по заданию американкой стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
Правительство США и WSJ настаивают на невиновности Гершковича. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. 26 марта Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Гершковича до 30 июня 2024 года.
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