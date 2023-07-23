Общественники оценили условия содержания Стрелкова в «Лефортово»

Стрелкова задержали 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму. Общественники из ОНК посетили его камеру в СИЗО «Лефортово» и сообщили о нормальных условиях содержания

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили камеру бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО «Лефортово» и проверили условия его содержания, сообщил в своем телеграм-канале ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, в двухместной камере Стрелкова установлен телевизор, есть холодильник, место для хранения личных вещей и «все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка». «Он [Стрелков] также успел воспользоваться услугами библиотеки изолятора и в настоящий момент художественное произведение «Оправдание острова» автора Евгения Водолазкина», — добавил Мельников.

В то же время Стрелков отказался от беседы, касаемой условий содержания и условий прав человека, уточнил правозащитник. Он отметил, что это может быть связано с «шоковым состоянием» арестованного и не исключил общения в следующий раз.

Стрелкова задержали 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказали, что Стрелкова забрали из его квартиры в Москве, а заявление на него написал бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Стрелков на суде, который выбирал меру пресечения, попросил отправить его под домашний арест, так как у него стенокардия второй степени. Кроме того, он финансово поддерживает троих детей и содержит бабушку.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил в суде, что его подзащитный признал публикацию двух постов в своем телеграм-канале: по поводу проблематики, связанной с Крымом, а также о довольствии для военнослужащих. По словам Молохова, Стрелков «не намерен что-то скрывать, не намерен мешать следствию».