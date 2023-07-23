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Общественники оценили условия содержания Стрелкова в «Лефортово»

Общественники посетили Стрелкова в СИЗО «Лефортово» и оценили условия его содержания
Стрелкова задержали 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму. Общественники из ОНК посетили его камеру в СИЗО «Лефортово» и сообщили о нормальных условиях содержания
Игорь&nbsp;Стрелков&nbsp;(Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили камеру бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО «Лефортово» и проверили условия его содержания, сообщил в своем телеграм-канале ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, в двухместной камере Стрелкова установлен телевизор, есть холодильник, место для хранения личных вещей и «все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка». «Он [Стрелков] также успел воспользоваться услугами библиотеки изолятора и в настоящий момент художественное произведение «Оправдание острова» автора Евгения Водолазкина», — добавил Мельников.

В то же время Стрелков отказался от беседы, касаемой условий содержания и условий прав человека, уточнил правозащитник. Он отметил, что это может быть связано с «шоковым состоянием» арестованного и не исключил общения в следующий раз.

Стрелкова задержали 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказали, что Стрелкова забрали из его квартиры в Москве, а заявление на него написал бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Стрелков на суде, который выбирал меру пресечения, попросил отправить его под домашний арест, так как у него стенокардия второй степени. Кроме того, он финансово поддерживает троих детей и содержит бабушку.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил в суде, что его подзащитный признал публикацию двух постов в своем телеграм-канале: по поводу проблематики, связанной с Крымом, а также о довольствии для военнослужащих. По словам Молохова, Стрелков «не намерен что-то скрывать, не намерен мешать следствию».

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Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. 14 августа того же года он был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор не участвовал в военных действиях. При этом он неоднократно выражал намерение и пытался поехать в зону военной операции, однако, по его словам, эти попытки были безуспешными. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ноябре 2022 года суд в Гааге по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине признал Стрелкова виновным в гибели борта, вместе с экс-главой разведки ДНР Сергеем Дубинским и украинцем Леонидом Харченко.

В апреле Стрелков сообщил о создании «Клуба рассерженных патриотов», куда помимо него вошли Павел Губарев, Владимир Грубник, Виктор Алкснис, Максим Калашников, Максим Климов, Михаил Аксель, Евгений Михайлов и др. Входящие в клуб назвали его «сообществом патриотически настроенных людей, которые много лет не словом, а делом служат России».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Игорь Стрелков СИЗО «Лефортово» условия содержания общественники ОНК
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