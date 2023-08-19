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Жена Стрелкова сообщила об ухудшении его состояния в СИЗО

Жена Игоря Стрелкова сообщила, что его состояние в СИЗО «Лефортово» ухудшилось
Сюжет
Военная операция на Украине
Игоря Стрелкова в СИЗО «Лефортово» посетил адвокат; он сообщил жене экс-министра обороны ДНР, что за время содержания в камере у его подзащитного обострились хронические заболевания, стала отниматься рука и затруднилось дыхание
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Игорь Стрелков (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Состояние здоровья бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО «Лефортово» по делу об экстремизме, ухудшилось, написала во «Вконтакте» его жена Мирослава Регинская.

Накануне, 18 августа, Стрелкова посетил адвокат. Он сообщил, что у его подзащитного «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание». По словам Регинской, ее мужа еще не обследовали, что она назвала «откровенным издевательством». «Буду добиваться, чтобы его осмотрел доктор», — добавила она.

Регинская сообщила также, что получила от Стрелкова письмо, датированное 6 августа, где тот говорит, что «все относительно нормально».

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН.

В конце июля условия содержания Стрелкова проверили представители Общественной наблюдательной комиссии. По их словам, в двухместной камере есть телевизор, холодильник, место для хранения личных вещей и «все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка».

В отношении экс-министра обороны ДНР возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета, до пяти лет лишения свободы). Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. 21 июля его арестовали на два месяца, позднее адвокат сообщил, что дело его подзащитного засекретили.

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Стрелков с 1996 по 2013 годы служил в ФСБ. В 2014 году участвовал в военных действиях в Донбассе, возглавлял Минобороны ДНР с мая по август 2014 года. Суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014-го, в результате которого погибли 298 человек. Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину. Власти России также отвергают обвинения в причастности к авиакатастрофе.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
Игорь Стрелков СИЗО «Лефортово»
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