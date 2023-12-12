Второе дело Фургала отказались возвращать в прокуратуру

Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бабушкинский районный суд в Москве отказался возвращать дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов МСП Банка на доследование в прокуратуру, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Это второе уголовное дело, заведенное против Фургала. По первому — об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х — его приговорили к 22 годам колонии строгого режима в феврале.

Дело о хищении активов МСП Банка Генпрокуратура направила в суд в июне. Кроме экс-губернатора Хабаровского края по нему проходят еще девять человек.

По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2020 года фигуранты похитили и впоследствии легализовали более 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Кроме того, обвиняемые пытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд рублей у компании «Торэкс-Хабаровск».

Фургал и другие фигуранты «в зависимости от роли и степени участия» обвиняются по статьям 159 (мошенничество), 159.1 (мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием), 174.1 (легализация преступных доходов), 201 (злоупотребление полномочиями), 210 (создание преступного сообщества), 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК.

Рассмотрение дела начнется 19 декабря, уточнили РБК в суде.

Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года. В июле 2020-го его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего президент снял губернатора с должности.

Фургала и трех других фигурантов по первому делу — Карепова, Кадырова и Палея — признали виновными в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и убийство (ч. 2 ст. 105). Присяжные также признали виновными Фургала и Карепова в незаконном обороте оружия (ст. 222).

Обвиняемые вину не признали. В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке на протяжении полугода после задержания проходили массовые протесты в поддержку экс-губернатора.