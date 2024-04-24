Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА

Губернатор Смоленской области сообщил о возгораниях на гражданских объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах в результате атаки беспилотников. Неделей ранее он сообщал о пожаре на объекте ТЭК в Кардымовском районе

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Пожары возникли на топливно-энергетических объектах Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, российские силы ПВО борются с воздушными целями. «По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — написал Анохин.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал информировать при развитии ситуации.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Анохин в конце прошлой недели также сообщал о пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника. ЧП произошло в Кардымовском районе в центральной части области; на каком именно объекте, глава региона не уточнял. В этом районе находится, в частности, нефтебаза «Кардымово», которая принадлежит «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту».

В конце марта Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Глава Пентагона Ллойд Остин позднее заявил, что подобные удары могут повлиять на энергетические рынки мира.

Власти Украины, по данным The Economist, не прислушались к рекомендациям США. Президент Владимир Зеленский говорил, что атаки на российские НПЗ — это ответ на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов. Кремль, комментируя атаки дронов, заявлял, что российские военные начеку и «делают все, что необходимо».