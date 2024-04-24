 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА

Губернатор Смоленской области: после атаки БПЛА на объектах ТЭК начались пожары
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Смоленской области сообщил о возгораниях на гражданских объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах в результате атаки беспилотников. Неделей ранее он сообщал о пожаре на объекте ТЭК в Кардымовском районе
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Пожары возникли на топливно-энергетических объектах Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, российские силы ПВО борются с воздушными целями. «По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — написал Анохин.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал информировать при развитии ситуации.

В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК
Политика

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Анохин в конце прошлой недели также сообщал о пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника. ЧП произошло в Кардымовском районе в центральной части области; на каком именно объекте, глава региона не уточнял. В этом районе находится, в частности, нефтебаза «Кардымово», которая принадлежит «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту».

В конце марта Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Глава Пентагона Ллойд Остин позднее заявил, что подобные удары могут повлиять на энергетические рынки мира.

Власти Украины, по данным The Economist, не прислушались к рекомендациям США. Президент Владимир Зеленский говорил, что атаки на российские НПЗ — это ответ на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов. Кремль, комментируя атаки дронов, заявлял, что российские военные начеку и «делают все, что необходимо».

Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА
Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Илья Пламенев Илья Пламенев
Смоленская область пожары беспилотники ТЭК Военная операция на Украине
Материалы по теме
В промзоне Липецка упал беспилотник
Политика
В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК
Политика
Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц Финансы, 06:00
Зеленский назвал США маяком демократии за одобрение билля о помощи Киеву Политика, 05:43
Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе Политика, 05:38
В КНДР сравнили американскую помощь Украине с переливанием крови Политика, 05:17
В промзоне Липецка упал беспилотник Политика, 05:14
Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА Политика, 05:07
Почему не нужно покупать оборудование для промышленного клининга РБК и Kärcher, 05:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Четверть российских выпускников заявили о желании стать айтишниками Общество, 05:00
«Ъ» узнал подробности дела о взятках на ₽65 млн против трех генералов МВД Общество, 04:55
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 04:38
Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд Политика, 04:29
В ФРГ начался суд между Adidas и Nike из-за трех полосок в дизайне брюк Бизнес, 04:04
В пригороде Воронежа сбили беспилотник Политика, 03:53
Минфин сообщил о плане сделать упор на ИЖС при выдаче семейной ипотеки Финансы, 03:26