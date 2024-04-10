Шеф Пентагона заявил о побочном эффекте ударов Киева по российским НПЗ

Остин предупредил, что удары Киева по НПЗ в России могут негативно повлиять на глобальную энергетику, и призвал выбирать цели, которые могут напрямую повлиять на идущие бои. Россия заявила о «террористической активности» Киева

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут повлиять на энергетические рынки мира, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая перед комитетом сената США по вооруженным силам.

«Эти атаки могут оказать побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире. Украине выгоднее преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие бои», — сказал он (цитата по Bloomberg).

В ответ сенатор-республиканец Том Коттон отметил, что заявление Остина обусловлено политическими причинами: «Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ росли в год выборов».

С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин. Bloomberg называл атаки на российские НПЗ одним из факторов роста цен на нефть на мировом рынке.

При этом в российском Минэнерго отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет.

Financial Times 22 марта сообщила со ссылкой на источники, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что в России бы предпочли, чтобы США попросили Украину отказаться от «террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что США были недовольны ударами по НПЗ в России, отметив, что те наносились украинскими беспилотниками. «Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — добавил он.

Эти удары Зеленский назвал ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

Минобороны России сообщало об ударах по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса оружием большой дальности, в том числе из ракетного комплекса «Искандер», в ответ на попытки нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.