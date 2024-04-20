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Военная операция на Украине ,  
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В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК

Анохин: в Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники сбили, но при падении обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, сообщил губернатор Василий Анохин

В ночь на 20 апреля украинские беспилотники попытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.

ПВО сбила дроны, но в результате падения обломков загорелась емкость горюче-смазочными материалами. Открытый огонь тушат сотрудники МЧС. «Сведения по пострадавшим уточняются», — написал Анохин, добавив, что расследование ведут «специальные службы и компетентные органы».

ЧП произошло в Кардымовском районе в центральной части области, на каком именно объекте, Анохин не уточнил. В этом районе находится, в частности, нефтебаза «Кардымово», которая принадлежит «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

Дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области
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Поздно вечером 19 апреля и в ночь на 20-е атакам дронов подверглись еще несколько регионов. В Белгородской области беспилотники сбросили взрывные устройства на село Пороз, погибли два человека. В Брянской области после падения БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры, в Калужской дрон взорвался возле электроподстанции.

В конце марта Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки дронов на российские энергетические объекты, в частности, нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Глава Пентагона Ллойд Остин предупреждал, что подобные удары могут повлиять на энергетические рынки мира.

Власти Украины, по данным The Economist, не прислушались к рекомендациям США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на российские НПЗ — это ответ на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

Кремль, комментируя атаки дронов, заявлял, что российские военные начеку и «делают все, что необходимо».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Смоленская область беспилотники ТЭК дроны
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