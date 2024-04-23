Экс-командир «Ахмата» рассказал, когда ВСУ «должны посыпаться»

Апты Алаудинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Украинские войска, действующие в зоне военной операции, «начнут сыпаться» уже в мае-июне, заявил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, бывший командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 1».

Командир «Ахмата» отметил, что украинские силы некоторых участках подготовились довольно серьезно.

«Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая — июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений», — сказал он.

Российское Минобороны в последние месяцы неоднократно сообщало о продвижении войск и взятии под контроль новых населенных пунктов. Так, 21 апреля ведомство заявило, что военные заняли село Богдановка, расположенное между Часовым Яром и Бахмутом (Артемовском) в Донбассе. На следующий день Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Новомихайловка к югу от Марьинки.

В Киеве и в США признавали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают. Среди причин координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в частности, называл нехватку боеприпасов у украинской армии.

После одобрения палатой представителей США пакета помощи Киеву в размере $61 млрд президент Украины Владимир Зеленский допустил, что у страны будет шанс на победу. В Кремле, в свою очередь заявили, что решение конгрессменов продолжить поддержку Киева никак не повлияет на ход военной операции.