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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось о полном взятии под контроль села Богдановка в Донбассе. Там несколько одноименных поселений, одно из них — между городами Бахмут и Часов Яр
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке. Подразделения южной группировки также улучшили положение и «нанесли огневое поражение» украинским войскам у Красногоровки в ДНР.

«Отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики», — добавили в министерстве.

В регионе расположены несколько населенных пунктов, носящих название Богдановка. Одно из сел под таким именем расположено между Бахмутом (Артёмовск), который заняли российские войска, и Часов Яр, все еще находящимся под контролем Украины.

По данным Минобороны, погибли до 440 украинских военных, уничтожены три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Ведомство отчиталось также об уничтожении истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр, а также пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Средства ПВО сбили за сутки 194 украинских беспилотника.

Всего за время полномасштабных боев министерство докладывало об уничтожении 594 самолетов ВСУ, 22,2 тыс. дронов, 15,8 тыс. танков и иных бронемашин, 270 вертолетов, 1,2 тыс. машин РСЗО и 9 тыс. орудий полевой артиллерии.

Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР

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Теги
Донбасс МиГ-29 С-300 Артёмовск (Бахмут) Часов Яр
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