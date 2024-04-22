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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Село находится южнее Марьинки под Донецком. Накануне российские военные сообщили о взятии села Богдановка в районе Часова Яра. Зеленский называл эти направления «горячими точками»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска заняли село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой народной республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сказано в сообщении.

Населенный пункт находится недалеко от Донецка, южнее города Марьинка, который перешел под контроль России в декабре прошлого года.

Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Накануне, 21 апреля, военные отчитались о взятии под контроль еще одного села в Донбассе — Богдановки, расположенной между Часовым Яром и Бахмутом (Артемовском). Последний заняли в мае 2023-го.

В ежедневной сводке говорится, что в районе Богдановки, а также села Победа (под контролем России с конца февраля) под Марьинкой были отражены три контратаки ВСУ. Украинская сторона, утверждает Минобороны, потеряла здесь до 410 военнослужащих.

Также ведомство отчиталось об отражении четырех контратак бригады «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена) в районе Григоровки в ДНР (таких населенных пункта два: один в районе Серебрянского лесничества, другой вблизи Часова Яра).

Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее назвал «горячими точками фронта» Часов Яр, а также покровское, кураховское направления в ДНР и купянское в Харьковской области. Кураховское направление названо по одноименному селу западнее Марьинки, покровское и купянское — по одноименным городам.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР
Минобороны сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны ДНР Марьинка
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