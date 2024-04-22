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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест главы СБУ Василия Малюка
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: ssu.gov.ua)

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Басманный районный суд Москвы 26 марта заочно арестовал Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). Виновным по ней грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. 15 апреля защита обжаловала это решение.

Вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев пояснил РБК, что российский адвокат Малюка был обязан подать апелляцию, хотя и назначен государством. Это делается в случаях, когда суд не разделил позицию адвоката-защитника и при наличии оснований для отмены или изменения приговора по благоприятным для подзащитного мотивам, уточнил он. Письменного одобрения от подзащитного при этом не требуется.

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Василий Малюк

«Более того, в данном случае необжалование решения суда повлекло бы за собой дисциплинарные меры воздействия на адвоката вплоть до лишения статуса», — рассказал РБК Бакаев.

В августе 2023 года глава СБУ рассказал, что сам занимался планированием теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года и лично руководил атакой. Позднее «Коммерсантъ» сообщил, что следствие назвало Малюка организатором теракта вместо главы украинской разведки Кирилла Буданова.

За день до заочного ареста Малюк в эфире украинского телемарафона отказался подтверждать причастность к убийству военкора Владлена Татарского, которое следствие сочло терактом. Вместе с тем глава СБУ рассказал о взрывчатке в бюсте, который подарили погибшему. По делу об убийстве Татарского осуждена петербурженка Дарья Трепова, она получила срок 27 лет.

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Теги
Москва Василий Малюк СБУ Украина апелляционная инстанция Мосгорсуд
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