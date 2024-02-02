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«Коммерсантъ» раскрыл детали обвинения по делу о взрыве на Крымском мосту

«Коммерсантъ»: фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту грозит пожизненное
Следствие ужесточило обвинение нескольким фигурантам — теперь им грозят пожизненные сроки, а организатором взрыва назвало главу СБУ вместо ГУР, пишет газета
Фото: Пресс-служба Росавтодора / ТАСС
Фото: Пресс-служба Росавтодора / ТАСС

Следователи Главного следственного управления СК России начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, пишет газета «Коммерсантъ».

По делу проходят граждане России, Армении и Украины Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. По новому обвинению им грозит пожизненное заключение, отмечает издание.

По данным газеты, следствие ужесточило обвинение Былину, возглавлявшему ООО «Экстра» (его компания должна была получить взорвавшийся на Крымском мосту груз), и Антипову. Его компания ТЭК-34 предоставила под груз новую машину. Вместо ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, приведший к тяжким последствиям) им теперь инкриминируется ч. 3 этой же статьи, в которой говорится о гибели людей. Фигурантам также вменяется в вину ч. 4 ст. 221.1 УК (незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы), по которой им грозит от десяти до 15 лет заключения.

По мнению защиты, остальным обвиняемым будет предъявлены аналогичные статьи. По словам адвокатов, дело насчитывает более 100 томов. Из них, утверждают они, лишь около двух десятков содержат доказательства причастности подзащитных к взрыву. В остальных — описание самого преступления, экспертизы и допросы, сказали они. Восемь обвиняемых находятся под арестом, пятеро — в розыске. Ущерб превысил 7 млрд руб.

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Фото:Елизавета Борисенко / ТАСС

Организатором взрыва моста СК назвал вместо начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Буданов, которого следствие изначально считало организатором, был заочно арестован и дважды объявлен в международный розыск. Однако, по данным источников издания, в новом обвинении его место занял Малюк — также заочно арестованный. Генерал в августе прошлого года признался, что лично занимался планированием и руководством атаки на Крымский мост.

Согласно материалам дела, Малюк 3 марта 2022 года в неустановленном месте на территории Украины организовал преступную группу, к деятельности которой в точно не установленное время и при до конца не выясненных обстоятельствах были причастны 13 человек. Действовал глава СБУ, как пишет «Коммерсантъ», через подчиненных, одним из которых был неустановленный соучастник под псевдонимом Иван Иванович.

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Участники группы закупили за границей взрывчатку, в июле 2022 года ее доставили в порт Одессы, где упаковали в рулоны строительной полиэтиленовой пленки. В августе груз был отправлен в болгарский город Русе, а оттуда — в грузинский Поти и потом в Ереван. 4 октября пленку на автомобиле DAF перевезли через границу Грузии и России, а через два дня она поступила на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину Махира Юсубова, который и должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО «Экстра».

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там была подорвана фура с грузом пленки, которой управлял Юсубов. В результате взрыва обрушились три пролета моста, загорелись семь цистерн проходившего мимо поезда. Погибли пяти человек, в том числе водитель грузовика. По данным следствия, он не был осведомлен о готовившемся теракте. Целью атаки СК назвал нарушение транспортного сообщения с Крымом.

В ночь на 17 июля на мосту произошел еще один взрыв. Тогда один пролет автомобильной дороги из двух покосился, но опоры моста устояли. Погибли два человека — супружеская пара, которая направлялась на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Девочка получила ранения.

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