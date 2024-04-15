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Военная операция на Украине ,  
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Защита обжаловала в московском суде заочный арест главы СБУ

Защита обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест главы СБУ Малюка
Сюжет
Военная операция на Украине
Василия Малюка заочно арестовали в России после того, как в эфире украинского телемарафона он рассказал детали убийств Татарского, Кивы и генпрокурора ЛНР. В Басманном суде сообщили, что защита Малюка подала жалобу на арест
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Защита подала апелляционную жалобу на заочный арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в Басманный суд Москвы. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

В карточке дела сказано, что решение о заочном аресте Малюка было обжаловано 15 апреля. В пресс-службе суда подтвердили РБК поступление жалобы. «Апелляционная жалоба адвоката», — добавили там.

В отношении Малюка в России возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Суд заочно арестовал его 26 марта, он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

За день до этого в эфире украинского телемарафона он заявил, что СБУ не будет подтверждать причастность к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского. Вместе с тем Малюк рассказал в деталях об оружии, которым убили Киву, и взрывчатке, заложенной в бюсте, подаренном военкору Татарскому. Он также упоминал подробности гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко при взрыве в Луганске и покушений на главу МВД ЛНР Игоря Корнета и писателя Захара Прилепина.

В прошлом месяце издание «Укринформ» писало, что СБУ причастна к убийствам Кивы, Татарского и других политических деятелей.

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ после слов о бюсте для Татарского
Общество
Василий Малюк

Киву нашли мертвым с двумя пулевыми ранениями 6 декабря в подмосковном поселке Супонево. СК возбудил дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). После начала военной операции экс-депутат приехал в Россию и получил политическое убежище. На Украине в его отношении были возбуждены дела о госизмене и пропаганде войны, а также вынесен заочный приговор о лишении свободы на 14 лет.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге, где проходила его творческая встреча. Преподнесенный ему в подарок бюст взорвался. Убийство Татарского сочли терактом, в его организации признали виновной Дарью Трепову, которую приговорили в январе к 27 годам колонии строгого режима.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Василий Малюк заочный арест СБУ Россия Военная операция на Украине
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