Юристы объяснили апелляцию главы СБУ на заочный арест в России
Российский адвокат главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка был обязан подать апелляционную жалобу на решение суда о заочном аресте, рассказал РБК адвокат, вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев.
«Адвокат, несмотря на то, что назначен государством, обязан в соответствии с п. 3 п. 4 абз. 1 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвокатов <...> обжаловать приговор, если суд не разделил позицию адвоката-защитника, а также при наличии оснований для отмены или изменения приговора по благоприятным для подзащитного мотивам, при этом письменного одобрения от подзащитного такого действия не требуется. Более того, в данном случае не обжалование решения суда повлекло бы за собой дисциплинарные меры воздействия на адвоката вплоть до лишения статуса», — рассказал Бакаев.
Он пояснил, что адвокат обязан вести апелляционную работу до тех пор, пока Малюк не откажется от защиты или не отзовет жалобу сам. Глава СБУ может принять участие в процессе в формате видеоконференции и «лично заявить свои возражения против заочного ареста», добавил адвокат.
«Как правило, адвокаты и по назначению, и по соглашению должны максимально действовать в интересах своего подзащитного, включая содействие смягчению меры пресечения в период стадии предварительного следствия», — согласился с Бакаевым доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.
Он отметил, что с вероятностью 99,9% суд оставит решение о мере пресечения в силе, так как речь идет о подозреваемом в терроризме.
Малюка Басманный районный суд Москвы заочно арестовал по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, наказание — до 20 лет лишения свободы) 26 марта. 15 апреля стало известно о подаче апелляции на это решение.
Глава СБУ в августе 2023-го рассказывал, что лично занимался планированием и руководством террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. В феврале этого года «Коммерсантъ» сообщил, что следствие назвало Малюка организатором теракта вместо главы украинской разведки Кирилла Буданова.
За день до заочного ареста в эфире украинского телемарафона Малюк говорил, что не будет подтверждать причастность к убийству военкора Владлена Татарского, которое следствие сочло терактом. Вместе с тем Малюк рассказал о взрывчатке, заложенной в бюсте, подаренном Татарскому. По делу осуждена петербурженка Дарья Трепова, она получила срок 27 лет.
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