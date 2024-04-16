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Юристы объяснили апелляцию главы СБУ на заочный арест в России

Адвокат Бакаев: защита главы СБУ была обязана подать жалобу на его заочный арест
В конце марта Басманный суд заочно арестовал главу СБУ Малюка, 15 апреля защита подала апелляцию. Юристы отметили, что это была обязанность адвоката, жалобу могли подать без согласия Малюка. Ее удовлетворение маловероятно
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: SBUkr / Telegram)

Российский адвокат главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка был обязан подать апелляционную жалобу на решение суда о заочном аресте, рассказал РБК адвокат, вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев.

«Адвокат, несмотря на то, что назначен государством, обязан в соответствии с п. 3 п. 4 абз. 1 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвокатов <...> обжаловать приговор, если суд не разделил позицию адвоката-защитника, а также при наличии оснований для отмены или изменения приговора по благоприятным для подзащитного мотивам, при этом письменного одобрения от подзащитного такого действия не требуется. Более того, в данном случае не обжалование решения суда повлекло бы за собой дисциплинарные меры воздействия на адвоката вплоть до лишения статуса», — рассказал Бакаев.

Он пояснил, что адвокат обязан вести апелляционную работу до тех пор, пока Малюк не откажется от защиты или не отзовет жалобу сам. Глава СБУ может принять участие в процессе в формате видеоконференции и «лично заявить свои возражения против заочного ареста», добавил адвокат.

«Как правило, адвокаты и по назначению, и по соглашению должны максимально действовать в интересах своего подзащитного, включая содействие смягчению меры пресечения в период стадии предварительного следствия», — согласился с Бакаевым доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Он отметил, что с вероятностью 99,9% суд оставит решение о мере пресечения в силе, так как речь идет о подозреваемом в терроризме.

Защита обжаловала в московском суде заочный арест главы СБУ
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Василий Малюк

Малюка Басманный районный суд Москвы заочно арестовал по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, наказание — до 20 лет лишения свободы) 26 марта. 15 апреля стало известно о подаче апелляции на это решение.

Глава СБУ в августе 2023-го рассказывал, что лично занимался планированием и руководством террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. В феврале этого года «Коммерсантъ» сообщил, что следствие назвало Малюка организатором теракта вместо главы украинской разведки Кирилла Буданова.

За день до заочного ареста в эфире украинского телемарафона Малюк говорил, что не будет подтверждать причастность к убийству военкора Владлена Татарского, которое следствие сочло терактом. Вместе с тем Малюк рассказал о взрывчатке, заложенной в бюсте, подаренном Татарскому. По делу осуждена петербурженка Дарья Трепова, она получила срок 27 лет.

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