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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Глава СБУ рассказал, что лично спланировал теракт на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк сообщил, что лично спланировал и руководил терактом на Крымском мосту
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Взрыв на Крымском мосту
Глава СБУ сообщил, что лично занимался подготовкой взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года, а суммарный вес гексогена в грузовике соответствовал 21 тонне тротила. Россия квалифицировала взрыв как теракт. Погибли пять человек
Крымский мост,&nbsp;8 октября 2022 г.
Крымский мост, 8 октября 2022 г. (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью украинскому журналу NV раскрыл подробности подготовки террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года и заявил, что лично занимался ее планированием и руководством.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал Малюк.

По его словам, спецслужба планировала атаку полгода, рассматривая разные способы доставить на Крымский мост взрывчатку. Затем появилась идея спрятать гексоген в рулонах с упаковочной пленкой. «Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне», — добавил Малюк.

Глава СБУ также утверждает, что после первой атаки специалисты приступили к разработке повторного теракта. Для этого спецслужба создала плавучие дроны-камикадзе. С его слов, они были сделаны из материала, незаметного для РЛС.

Малюк отметил, что в совершении ударов украинские спецслужбы действовали самостоятельно, не прибегая к помощи иностранных партнеров.

Ранним утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. Погибли пять человек. Было заведено уголовное дело по статье о теракте.

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Президент России Владимир Путин назвал исполнителями и заказчиками взрыва на мосту украинские спецслужбы. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. По данным службы, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту.

По делу было установлено 12 причастных к взрыву лиц, из них восьмерых — пятерых граждан России, троих граждан Украины и Армении — задержали. Власти Украины долгое время не признавали свою причастность к теракту. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в октябре: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно».

В феврале на мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части.

Глава СБУ рассказал, что лично спланировал теракт на Крымском мосту
Глава СБУ рассказал, что лично спланировал теракт на Крымском мосту

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Илья Пламенев Илья Пламенев
теракт Крымский мост СБУ Василий Малюк Военная операция на Украине
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