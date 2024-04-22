 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИДе объяснили, чем Россия ответит Польше на размещение ядерного оружия

Захарова назвала заявления Дуды о ядерном оружии провокационными
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Ядерное оружие США при размещении на территории Польши сразу же пополнит российский список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Польский президент Анджей Дуда в интервью Fakt заявил, что размещение ядерного оружия в Польше давно стало темой польско-американских переговоров и Варшава готова к этому. Дуда считает, что Москва «все больше милитаризует» Калининградскую область, и напомнил, что Россия передала ядерное оружие Белоруссии.

«Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», — сказала она. Заявления Дуды Захарова назвала провокационными.

Кремль пообещал ответные меры при размещении ядерного оружия в Польше
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Захарова сообщила, что такие заявления от польских властей — не новость. «Свои амбиции в плане того, как бы покрепче «прильнуть» к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику», — сказала представитель МИД России.

Такое поведение Варшавы ведет к тому, что Москва в военном планировании относится «к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны», отметила Захарова. Так, она обратила внимание, что «польский фактор» учитывался при решении по поводу укрепления безопасности Союзного государства с Белоруссией.

Путин заявил о совместной с Минском работе над неделимой безопасностью
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Александр Лукашенко (слева направо) во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства

О планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing в польском Минобороны говорили еще в 2015 году. Осенью 2022 года на тот момент замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года, в том числе в Польше (вошла в блок в 1999 году). После объявления Путиным о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии Польша заявила о готовности больше участвовать в ядерном сдерживании и желании присоединиться к ядерной программе.

Медведев написал о ядерном оружии, маразматиках и безумцах
Политика
Дмитрий Медведев

Сейчас из стран — членов НАТО ядерное оружие есть только у США, Франции и Великобритании.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
МИД Польша Мария Захарова ядерное оружие
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине
Политика
Польша усилит войска на восточной границе
Политика
В Варшаве призвали создать в Евросоюзе собственные силы реагирования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Bild узнал о срыве графика поставки на Украину 400 бронемашин MRAP Политика, 17:19
Иллюзия продуктивности: какие последствия ждут многозадачников Pro, 17:08
АСТ остановила продажу книги Владимира Сорокина Бизнес, 17:06
ФХР назвала окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне Спорт, 17:04
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на элитное жилье Недвижимость, 17:01
Лучшая российская теннисистка-юниорка перенесла операцию на руке Спорт, 17:01
Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации на Украине Политика, 16:52
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Французский балкон и окна в пол: какими будут дома в центре Петербурга РБК и ПИК, 16:49
НАМИ показал самый мощный в мире водородный автомобиль на базе Aurus Авто, 16:45
Алиев назвал Россию «основополагающей страной» на Кавказе Политика, 16:42
В Белгородской области ПВО сбили ракету «Точка-У» Политика, 16:39
Автомобиль въехал в остановку в Саратове Общество, 16:38
Какие криптовалюты больше выиграли от халвинга биткоина Крипто, 16:35
Вертикальная интеграция: как кластеры меняют промышленность Сибири Отрасли, 16:34