Путин заявил о совместной с Минском работе над неделимой безопасностью
Россия и Белоруссия будут вместе работать над обеспечением «равной и неделимой» безопасности, заявил президент Владимир Путин.
«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечением равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что содержательная повестка заседания говорит о намерении России и Белоруссии сделать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.
Между Россией и Белоруссией с 1999 года действует соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно предусматривает совместное определение состава региональных войск и порядок управления ими, в частности, в военное время.
В декабре 2022 года министры обороны России и Белоруссии подписали протокол, вносящий в соглашение некоторые изменения. О том, что именно изменилось, не уточняется.
Весной 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. В июне МИД уточнил, что российское ядерное оружие будет находиться в Белоруссии бессрочно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику, передает БелТА.
Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным; тот его поддержал «по всем направлениям», предложил пересмотреть двусторонние соглашения и решить, «какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».
«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности», — заявил Лукашенко.
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