Путин: Москва и Минск будут работать вместе над равной и неделимой безопасностью

Путин заявил о совместной с Минском работе над неделимой безопасностью

Владимир Путин и Александр Лукашенко (слева направо) во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия и Белоруссия будут вместе работать над обеспечением «равной и неделимой» безопасности, заявил президент Владимир Путин.

«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечением равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что содержательная повестка заседания говорит о намерении России и Белоруссии сделать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.

Между Россией и Белоруссией с 1999 года действует соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно предусматривает совместное определение состава региональных войск и порядок управления ими, в частности, в военное время.

В декабре 2022 года министры обороны России и Белоруссии подписали протокол, вносящий в соглашение некоторые изменения. О том, что именно изменилось, не уточняется.

Весной 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. В июне МИД уточнил, что российское ядерное оружие будет находиться в Белоруссии бессрочно.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику, передает БелТА.



Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным; тот его поддержал «по всем направлениям», предложил пересмотреть двусторонние соглашения и решить, «какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».



«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности», — заявил Лукашенко.

