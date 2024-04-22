Подозреваемый в убийстве из-за парковки заявил, что «так получилось»

Подозреваемый в убийстве москвича из-за парковки заявил, что не хотел этого

Шахин Аббасов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Подозреваемый в убийстве москвича Кирилла Ковалева на фоне конфликта из-за парковки Шахин Аббасов заявил, что не хотел совершать то, в чем его обвиняют. Об этом заявил сам фигурант в суде, передает «РИА Новости».

«Я не желал этого, но так получилось», — сказал он.

Дело об аресте Аббасова рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы. 22 апреля там должны пройти заседания, где будет рассматриваться вопрос об аресте шести фигурантов дела, в том числе дяди и брата подозреваемого, отмечает агентство. Аббасов, по его информации, против ареста возражает. О такой мере пресечения ходатайствует следствие.

Аббасов — гражданин Азербайджана. Его обвиняют в убийстве, произошедшем 18 апреля. По версии обвинения, Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Подозреваемый избил москвича и ударил его ножом в живот.

Впоследствии потерпевший умер в больнице, а нападавший скрылся. 19 апреля его задержали в Ростовской области. В машине у Аббасова нашли пистолет и нож.

В московской квартире Аббасова в рамках дела прошли обыски. Там оперативники обнаружили более 72 млн руб. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить происхождение этой суммы. Кроме того, полицейские нашли в Москве два автомобиля обвиняемого, в том числе тот, на котором он скрывался.