Глава СК поручил найти источник найденных у убившего из-за парковки денег

Фото: sledcom_press / Telegram

Расследование дела об убийстве москвича Кирилла Ковалева передадут в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России, оперативникам предстоит в том числе установить источник происхождения крупной суммы денег в квартире подозреваемого в преступлении. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщает телеграм-канал ведомства.

Материалы передадут в Главное следственное управление СК России «для наиболее полного и объективного расследования».

Бастрыкин потребовал установить роль всех соучастников. Сейчас задержаны сам подозреваемый, его отец и дядя, а также трое друзей главного фигуранта. Также следователям предстоит выяснить «источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого».

Конфликт между москвичом Ковалевым и подозреваемым в его убийстве Шахином Аббасовым произошел 18 апреля на юго-востоке Москвы. Подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Аббасов избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

Он является гражданином одной из стран Содружества Независимых Государств и находится в России нелегально. Источник РБК в правоохранительных органах рассказывал, что в феврале 2024 года у подозреваемого истекла временная регистрация.

Video

Следственный комитет сначала возбудил дело об убийстве, но затем переквалифицировал на «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Почти сразу после происшествия правоохранительные органы задержали отца и друга Аббасова. Затем во время обыска нашли в квартире Аббасова свыше 44 млн руб. и $300 тыс.

Полицейские также обнаружили в Москве два автомобиля подозреваемого, в том числе тот, на котором скрылся подозреваемый. В одной из машин нашли пистолет и нож.

После этого Аббасова и еще трех фигурантов дела объявили в федеральный розыск. В пятницу их задержали на границе с Ростовской областью.