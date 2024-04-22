В Липецкой области нашли обломки метеозонда

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В Усманском районе Липецкой области обнаружили обломки метеозонда, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Специалисты обследовали обломки зонда и выяснили, что «угрозы они не представляют», добавил глава региона.

20 апреля в Липецкой области вновь нашли обломки метеозондов. В частности, были обнаружены фрагменты двух летательных аппаратов в Хлевенском районе и Воловском округе. По словам Артамонова, никто из местных жителей не пострадал, разрушений тоже нет.

Также за прошлую неделю украинские метеозонды и аэростаты были найдены в Калужской, Курской, Брянской, Московской и Тульской областях.