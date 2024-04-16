Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском воздушном шаре

Шар уничтожили над Курской областью. Аппараты такого типа могут использоваться для отвлечения средств ПВО и разведки. Минобороны не сообщало об уничтожении подобных целей после начала военной операции

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Над территорией Курской области сбит украинский малоразмерный воздушный шар (МВШ), сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале. В ведомстве заявили, что с помощью МВШ Киев пытался «совершить террористическую атаку».

Воздушный шар сбили дежурные средства ПВО около 08:15 мск.

Малоразмерный воздушный шар — аэростат сравнительно меньшего диаметра, чем другие разведывательные зонды того же типа. Они могут использоваться для отвлечения средств противовоздушной обороны и в разведывательных целях, например для уточнения места дислокации войск или местоположения сил ПВО. Подобные аппараты использовались еще в годы холодной войны и неоднократно залетали на территорию СССР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов с начала военной операции, в основном дронов самолетного типа. Вечером 13 апреля два таких беспилотника были сбиты над территорией Курской области.