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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском воздушном шаре

Минобороны: над Курской областью сбит украинский воздушный шар
Сюжет
Военная операция на Украине
Шар уничтожили над Курской областью. Аппараты такого типа могут использоваться для отвлечения средств ПВО и разведки. Минобороны не сообщало об уничтожении подобных целей после начала военной операции
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над территорией Курской области сбит украинский малоразмерный воздушный шар (МВШ), сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале. В ведомстве заявили, что с помощью МВШ Киев пытался «совершить террористическую атаку».

Воздушный шар сбили дежурные средства ПВО около 08:15 мск.

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Малоразмерный воздушный шар — аэростат сравнительно меньшего диаметра, чем другие разведывательные зонды того же типа. Они могут использоваться для отвлечения средств противовоздушной обороны и в разведывательных целях, например для уточнения места дислокации войск или местоположения сил ПВО.

Подобные аппараты использовались еще в годы холодной войны и неоднократно залетали на территорию СССР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов с начала военной операции, в основном дронов самолетного типа. Вечером 13 апреля два таких беспилотника были сбиты над территорией Курской области.

Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском воздушном шаре
Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском воздушном шаре

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Воздушный шар Минобороны Курская область
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