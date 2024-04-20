В Липецкой области нашли обломки двух летательных аппаратов

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В Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области найдены обломки двух летательных аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По предварительной оценке, речь идет о частях метеозондов, уточнил глава региона. «Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в безлюдной местности», — написал он.

Минобороны за последнюю неделю несколько раз сообщало об обнаружении в воздушном пространстве малоразмерных воздушных шаров, запущенных из Украины. 16 апреля такой объект был сбит над Курской областью. В ведомстве заявили, что с его помощью Киев пытался «совершить террористическую атаку». Зонд сбили средства ПВО. В тот же день обломки метеозонда были обнаружены и обезврежены в Липецкой области.