В Калужской области упал зонд

В Калужской области нашли упавший неизвестный зонд, сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тарусского района.

«Мы не знаем, какой зонд обнаружен и чей он, все службы на месте, все работают, ожидают прибытия взрывотехников», — говорится в сообщении.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев рассказал, что упал метеозонд, который может сбрасывать бомбы по сигналу GPS. Он добавил, что пострадавших нет, всех жителей эвакуировали на безопасное расстояние, передает «Комсомольская правда — Калуга».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Калужской области.

Днем 17 апреля в Брянской области обнаружили три метеозонда. По данным Минобороны России, с их помощью украинские военные пытались совершить атаку на территории региона. В итоге средства ПВО уничтожили все зонды. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне в Курской области был сбит малоразмерный воздушный шар, который тоже запустили украинские военные.