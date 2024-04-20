Над Московской и Тульской областями сбили украинские воздушные шары

Ранее Минобороны не сообщало о появлении украинских воздушных шаров в столичном регионе

Фото: Минобороны РФ

Средства ПВО около 19:00 мск уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями, сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что средства ПВО пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку».

Пресс-служба аэропорта Калуги сообщила, что там введен план «Ковер» в связи с появлением БПЛА в небе. «В результате введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Внуково. Вследствие этого будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды», — сообщили в авиагавани.

Минобороны за последнюю неделю несколько раз сообщало об обнаружении в воздушном пространстве малоразмерных воздушных шаров, запущенных из Украины. 16 апреля такой объект был сбит над Курской областью. В ведомстве заявили, что с его помощью Киев пытался «совершить террористическую атаку». Зонд сбили средства ПВО. В тот же день обломки метеозонда были обнаружены и обезврежены в Липецкой области. 20 апреля липецкий губернатор Игорь Артамонов вновь сообщил о найденных в регионе обломках метеозондов.