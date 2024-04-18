В Калужской области обезвредили беспилотный аэростат
Обнаруженный в Тарусском районе Калужской области беспилотный аэростат обезвредили, сообщил глава районной администрации Михаил Голубев в телеграм-канале.
«Был обнаружен беспилотный аэростат. На данный момент объект обезврежен», — написал Голубев.
Он не уточнил, кому именно принадлежит метеозонд.
В результате падения зонда никто не пострадал, часть жителей эвакуировали. Место падения зонда оцепили, там работают сотрудники оперативных служб. Падение похожих аэростатов зафиксировали и в других регионах страны, отметил Голубев.
Зонд обнаружили 17 апреля. В тот же день еще в двух районах региона — Мещовском и Жуковском — нашли упавшие беспилотники, сообщил портал «Калужские новости».
Калужская область регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 17 марта в регионе сбили пять дронов. В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировали.
15 марта дрон взорвался над одним из предприятий Калужской области, еще два упали на территории.
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