В Калужской области обезвредили беспилотный аэростат

Фото: Golubev_Tarusa_40 / Telegram

Обнаруженный в Тарусском районе Калужской области беспилотный аэростат обезвредили, сообщил глава районной администрации Михаил Голубев в телеграм-канале.

«Был обнаружен беспилотный аэростат. На данный момент объект обезврежен», — написал Голубев.

Он не уточнил, кому именно принадлежит метеозонд.

В результате падения зонда никто не пострадал, часть жителей эвакуировали. Место падения зонда оцепили, там работают сотрудники оперативных служб. Падение похожих аэростатов зафиксировали и в других регионах страны, отметил Голубев.

Зонд обнаружили 17 апреля. В тот же день еще в двух районах региона — Мещовском и Жуковском — нашли упавшие беспилотники, сообщил портал «Калужские новости».

Калужская область регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 17 марта в регионе сбили пять дронов. В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировали.

15 марта дрон взорвался над одним из предприятий Калужской области, еще два упали на территории.