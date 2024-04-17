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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью уничтожили украинские метеозонды

Над Брянским районом средства ПВО уничтожили три украинских метеозонда
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные второй день подряд отправляют в сторону российские регионов малоразмерные воздушные шары
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram сообщил о попытке украинских военных совершить террористическую атаку при помощи трех метеозондов. По его словам, они были уничтожены над территорией Брянского района средствами ПВО.

Пострадавших и разрушений нет.

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении украинского воздушного шара над Курской областью.

Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском воздушном шаре
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Утром 17 апреля Минобороны рассказало об уничтожении двух украинских беспилотников в Татарстане и Мордовии. Режим атаки БПЛА объявлялся в Воронежской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ села Красный октябрь Белгородского района. Там никто не пострадал, были повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина Брянская область Александр Богомаз
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