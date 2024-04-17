Над Брянской областью уничтожили украинские метеозонды
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram сообщил о попытке украинских военных совершить террористическую атаку при помощи трех метеозондов. По его словам, они были уничтожены над территорией Брянского района средствами ПВО.
Пострадавших и разрушений нет.
Накануне Минобороны сообщало об уничтожении украинского воздушного шара над Курской областью.
Утром 17 апреля Минобороны рассказало об уничтожении двух украинских беспилотников в Татарстане и Мордовии. Режим атаки БПЛА объявлялся в Воронежской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ села Красный октябрь Белгородского района. Там никто не пострадал, были повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.
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