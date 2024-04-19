Гражданин Узбекистана напал на восьмиклассника в подъезде в Москве
В Москве гражданин Узбекистана напал в подъезде дома на восьмиклассника, сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 36-летний иностранец схватил мальчика за шею и пытался выбросить его из окна третьего этажа. Ребенок смог вырваться и убежать. Мотив мужчины неизвестен.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту нападения уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.
18 апреля Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве москвича при конфликте из-за парковки. По данным следствия, водитель припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда, местный житель сделал ему замечание. Водитель избил москвича и ударил ножом в живот. Пострадавший умер в больнице.
Нападавший скрылся, 19 апреля его задержали в Ростовской области. Источник РБК утверждает, что подозреваемый имеет гражданство одной из стран СНГ. В феврале у него истекла временная регистрация в России.
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