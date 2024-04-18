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Коммерческим структурам запретят участвовать в экзаменах для мигрантов

Министр Фальков поручил исключить коммерческие компании из экзаменации мигрантов
Коммерческие фирмы не должны участвовать в проведении экзаменов для мигрантов и выдаче сертификатов, заявили в Минобрнауки. В регионах предложили заключать контракты в первую очередь с госвузами для проведения экзаменации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

К маю из процедуры экзаменации для иностранцев в России исключат коммерческие структуры, соответствующее поручение дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», — приводится одно из его поручений по этому вопросу в телеграм-канале ведомства.

Желающие получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России иностранцы должны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.

Проводить такой экзамен имеют право 12 вузов и одна организация правительства Москвы, он может быть организован на базе их организаций-партнеров.

Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Среди других поручений Фалькова:

  • нужно, чтобы в каждом регионе «конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена», поэтому заключать договоры для организации тестирования следует в первую очередь с госвузами;
  • усиление контроля за проведением экзамена и выдачей сертификатов, в случае выявления нарушений нужно обращаться в правоохранительные органы и отстранять от работы тех, кто допустил эти нарушения.

Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов
Общество
Фото:Артём Коротаев / ТАСС

16 апреля Рособрнадзор объявил предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена» для мигрантов пяти вузам: РУДН, Санкт-Петербургскому государственному университету, Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина, Российскому государственному педагогическому университету имени А.И. Герцена, Псковскому государственному университету.

Незадолго до этого в Москве была задержана группа лиц, которая организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о сдаче экзамена, которые предоставлялись в МВД. В составе группы была ранее сотрудничавшая с институтом им. Пушкина женщина. По версии следствия, подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Фальков мигранты экзамены
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Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов
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