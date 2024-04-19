Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области

Подозреваемый и двое соучастников убийства москвича из-за неправильной парковки задержаны в Ростовской области, сообщило столичное управление Следственного комитета.

По информации следствия, подозреваемый в убийстве Шахин Аббасов и другие задержанные в ближайшее время будут доставлены в подразделение московского управления СК, где их допросят.

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Убийство произошло 18 апреля — конфликт между водителем и местным жителем разгорелся из-за припаркованного у подъезда автомобиля. Местный 24-летний житель сделал замечание водителю, который поставил машину у дома на улице Краснодарской в Москве. Водитель автомобиля в ответ начал бить москвича руками и ногами, а потом ударил ножом в живот. Пострадавший умер в больнице, нападавший скрылся. В машине у подозреваемого нашли пистолет и нож.

После нападения Аббасов несколько раз менял автомобили — машину, на которой он уехал с места происшествия, он оставил и пересел в «жигули». В его квартире провели обыски — там нашли 44 млн руб. и $300 тыс. наличными.