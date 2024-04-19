Единственный турбинный завод на Украине решили перенести из Харькова

Фото: ukrenergymachines.com

Мощности единственного на Украине турбинного завода стоит перенести на запад страны из Харькова, о таком решении заявила компания «Укрэнергомашины».

Организация создаст филиалы во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Решение принял наблюдательный совет «Укрэнергомашин». В уведомлении компании уточнили, что функционал и точное местоположение филиалов будут указаны в положении о филиале и утверждены наблюдательным советом.

«Укрэнергомашины» — единственный на Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Компания также выпускает электродвигатели для железнодорожного и городского транспорта.

На протяжении марта и апреля на Украине были повреждены или разрушены несколько крупных электростанций: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать выводы из ударов по объектам энергетики. Он отметил, что следует провести проверку всего сектора энергетики — «того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.