МВД показало кадры допроса подозреваемого в убийстве москвича на парковке

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Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры допроса подозреваемого в убийстве москвича из-за конфликта на парковке.

Допрос проходил в Ростовской области. На видео мужчина представляется и называет адрес места жительства. В ролике также показали его машину. Это минимум третий автомобиль, на котором передвигался подозреваемый.

Волк рассказала, что вместе с этим мужчиной задержаны еще два человека. Их возможная причастность к преступлению устанавливается. Всех доставят в Москву.

Убийство произошло 18 апреля в Москве из-за конфликта между водителем и местным жителем. По данным следствия, водитель припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда, местный житель сделал ему замечание. Водитель в ответ начал бить москвича руками и ногами, а потом ударил ножом в живот. Пострадавший умер в больнице, нападавший скрылся.

Следственный комитет сообщил, что подозреваемого в убийстве зовут Шахин Аббасов. После нападения он несколько раз менял автомобили — машину, на которой он уехал с места происшествия, он оставил и пересел в другую. В одном из автомобилей нашли пистолет и нож. В квартире Аббасова провели обыски — там нашли 44 млн руб. и $300 тыс. наличными.

Помимо Аббасова задержаны его отец и друг. Источник РБК утверждает, что подозреваемый имеет гражданство одной из стран СНГ. В феврале у него истекла временная регистрация в России.